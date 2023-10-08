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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

35 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الإسماعيلي وإصابة قوية لإمام عاشور

الاهلي
الاهلي

مرت أحداث 35 دقيقة من المباراة التي تجمع بين النادي الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري ، ومازال المارد الأحمر يحافظ على تقدمه بهدف نظيف.

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إصابة إمام عاشور.. الأهلي يتقدم على الإسماعيلي بثنائية تاو والشحات في الشوط الأول

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أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

ونجح بيرسي تاو في إحراز هدف تقدم النادي الأهلي في الدقيقة 24؛ بعد هجمة منظمة للغاية للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية، استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية، ارتدت من القائم الأيسر للمرمى؛ لتجد متابعة من بيرسي تاو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

تعرض إمام عاشور لإصابة  قوية خلال مواجهة الإسماعيلي 

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

ولجأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لأول تبديل اضطراري بخروج إمام عاشور وتواجد طاهر محمد طاهر

ويخوض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

بينما يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع :  محمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وإياد العسقلاني

خط الوسط : محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي

الأهلي والإسماعيلي المارد الأحمر الأهلى الدوري المصري بيرسي تاو

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