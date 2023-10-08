أحمد حسن يعلن نقل نجم الأهلي للمستشفي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن نقل نجم الأهلي إمام عاشور إلي المستقيل بعد اصابته القوية .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :٠ نقل إمام عاشور للمستشفى بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي".



تعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مواجهة نادي الإسماعيلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .

ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

أحرز بيرسي تاو هدف تقدم النادي الأهلي في شباك الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري .