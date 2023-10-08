خبير: المسجد الأقصى السبب الرئيسي لوحدة جميع الفصائل الفلسطينية

كشف العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، عن وجود أطراف تنتمي إلى إيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين، والتي تستجيب لأوامر إيران، لافتا إلى أن إيران نجحت خلال العقد الأخير في تأمين وتحكم في القيادات والعناصر داخل حركات المقاومة، مثل الجهاد الإسلامي وحماس.

وأضاف العميد محمود محي الدين خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن حكومة نتنياهو في إسرائيل تعتبر الأكثر تطرفًا منذ تأسيس الدولة الإسرائيلية، وقامت بأفعال مثيرة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن دول الجوار لفلسطين يجب أن تتخذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أمانها القومي وتقديم الدعم اللوجستي للمدنيين في الأراضي المحتلة.

وأكد أن المسجد الأقصى يعتبر السبب الرئيسي لوحدة جميع الفصائل الفلسطينية، حيث يمثل قضية مهمة للفلسطينيين ويضمن وجودهم.

وأشار إلى أن الجهود المصرية قامت بمنع التدخل الإسرائيلي في غزة عدة مرات، وأن مصر منحت غزة الفرصة للعيش بأمان واستقرار، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأخيرًا، أشار إلى وجود دعوات للجانب الإسرائيلي لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وعلى الفلسطينيين هناك البحث عن وطن بديل في الأردن.