بسعر خرافي.. بدلة مريم أوزرلي تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورا، خلال حضورها إحدى المباريات، مساء أمس، في أبو ظبي، وأطلت ببدلة باللون الأسود.

وظهرت مريم أوزرلي، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت بليزر أسود اللون من Etoile مزينة بفصوص فضية.

ومن الناحية الجمالية رفعت شعرها على شكل ضفيرة، مع مكياج بألوان هادئة.

وبلغ سعر البليزر 2.575 درهما إماراتيا (نحو 22 ألف جنيه مصري)، أما البنطلون فبلغ سعره 1.735 درهما إماراتيا (نحو 14 ألف جنيه مصري)، أي أن سعر البدلة كاملا 36 ألف جنيه مصري.

وتواجد معها في نفس المباراة، الفنانتان اللبنانية “إليسا” “وياسمين صبري”، وحرصت على التقاط صورة معهما.

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