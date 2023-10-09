طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة تحضير و عمل طاجن الأرز المعمر بالفراخ .

مقادير طاجن الأرز المعمر بالفراخ :

دجاجة مقطعة 8 قطع مغسولة ومصفاة

2 كوب أرز مصري مغسول ومصفي

1 كوب لبن كامل الدسم

1 كوب ماء

2 ملعقة قشطة

2 ملعقة زبدة

ملح وفلفل

طريقة التحضير :

تتبل قطع الدجاج بالملح والفلفل.

يدهن قاع الطاجن والجوانب بقليل من الزبدة والقشطة.

يوضع نصف الأرز في الطاجن.

ترص قطع الدجاج المتبل علي الأرز وتوضع علي السطح بعض من الزبدة والقشطة.

يوضع باقي الارز علي الدجاج.

يخلط كل من اللبن والماء ويغلي علي النار ويملح.

يسكب اللبن والماء الارز في الطاجن ويوضع الزبدة والقشطة علي السطح.

يدخل في فرن عالي الحرارة حتي يحمر الوجة ويتماسك (حوالي 30-45 دقيقة).

يغطي الطاجن وتخفض الحرارة ويترك ليكتمل النضج (30-45 دقيقة أخري).