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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب ولادة قطار الصعيد: العملية استمرت ساعة ونصف وولدت ستات في عربيات

ولادة
ولادة

كشف الدكتور إسلام أبو شامة، استشاري النساء والتوليد، تفاصيل واقعة توليد سيدة مسافرة في قطار الصعيد، قائلا: "تم إجراء عملية ولادة سيدة قطار الصعيد في تمام الساعة الـ12 صباحا، والسيدة كانت تعاني من آلم الولادة في محافظة المنيا، وبعد فحص المريضة تم التأكد من أنها تعاني من آلام الحمل".

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وأشار "الدكتور إسلام أبو شامة"، خلال لقاء مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه طالب بتوقف حركة القطار لمساعدة السيدة في الوصول إلى أقرب مستشفى، وتم توقيف القطار في محطة ديروط لكن مستشفى ديروط كانت تحت الإنشاء ولذلك كان لابد من التدخل السريع من أجل إتمام عملية الولادة، معقبًا: "أجرينا عملية الولادة في القطر".

وتابع: الأهالي ساعدوني في إتمام عملية ولادة السيدة وتم صناعة الخيمة بشكل سريع، موضحًا أن الطفلة كانت في حالة جيدة بعد الولادة، والحالة كانت شديدة الخطورة لأنها تولد لأول مرة ولم تحتاج إلى نقل دم.

واستكمل: "لم يكن هناك إمكانيات في القطار لإتمام عملية الولادة الطارئة، وتم إخلاء 7 كراسي من القطار لإتمام الولادة، وعملية الولادة في القطار استمرت لمدة تصل لساعة ونصف، لافتا إلى أن زوج السيدة كان في حالة من الخوف الشديد، ولكن تحولت لأجواء بهجة كبيرة وفرحة بعد الولادة مباشرة، مؤكدا أنه قام بإجراء مثل هذه العمليات في السيارات.

إجراء عمليه استمرت استشارى النساء والتوليد الإعلامي خيرى رمضان الخوف الشديد التدخل السريع محافظة المنوفية

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