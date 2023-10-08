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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لتوزيع 200 ألف شنطة مدرسية.. قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل محافظة المنوفية

بيت الزكاة
بيت الزكاة

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين في محافظة المنوفية، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري، وذلك في إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم في العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

قطار «بيت الزكاة والصدقات» يصل إلى محافظة المنوفية

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر2023، أن عملية التوزيع في محافظة المنوفية استهدفت الطلاب الايتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم شبين الكوم والباجور وبركة السبع.

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وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم، حيث انطلقت مبادرة «إلى المدرسة» من محافظة الإسكندرية مرورًا بمحافظة بني سويف، ثم محافظة دمياط ومن بعدها المنوفية، ولا يزال العمل مستمرا في توزيع المساعدات المدرسية على الأطفال الأيتام.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

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