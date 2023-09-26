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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وجاكت وكوتشي على الطلاب غير القادرين بالمنوفية

صدى البلد

انتهى بيت الزكاة والصدقات من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة المنوفية، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهرى.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، التى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2023/2024م.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان أصدره اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر2023، أن عملية التوزيع فى محافظة المنوفية استهدفت الطلاب الايتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات تعليم شبين الكوم والباجور وبركة السبع.

وأشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة) لمساعدة الأيتام غير القادرين في كل المحافظات لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم، حيث انطلقت مبادرة «إلى المدرسة» من محافظة الإسكندرية مرورًا بمحافظة بني سويف، ثم محافظة دمياط ومن بعدها المنوفية، ولا يزال العمل مستمرا في توزيع المساعدات المدرسية على الأطفال الأيتام.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» على حرصه الدائم على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالًا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

بيت الزكاة والصدقات بيت الزكاة محافظة المنوفية

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