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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صدمة إسرائيلية جديدة بعملية طوفان الأقصى.. القتلى بالمئات في الصحراء

الهروب إلى الموت
الهروب إلى الموت في حفلة الطبيعة

كشف موتي بوكشين المتحدث باسم زاكا وهي مجموعة تطوعية تتعامل مع الرفات البشرية في إسرائيل، عن كارثة إسرائيلية جديدة بعملية طوفان الأقصى، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل “رحلة الطبيعة”، وهي احتفالية كبيرة في الصحراء قام بها مجموعة كبيرة من شباب إسرائيل بالتزامن مع الأعياد الإسرائيلية، والتي كانت في جنوب إسرائيل حيث تزامن تواجدهم في صحراء المستوطنات مع الهجوم الفلسطيني صباح ليلة 7 أكتوبر، قد انتشرت لهم مقاطع فيديو وهم يفرون من المنطقة بعد دخول عناصر حماس. 

وقال موتى بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت: "بالأمس، انتشرنا في المنطقة الصحراوية التي كانت بها الرحلة، وذلك اعتبارا من الساعة 12 ظهرا، وكان معنا حوالي 450 متطوعا، وبالفعل وجدنا جثث كثيرة للشباب الذي كان في الحفلة، وقد جمعنا مئات الجثث حتى الآن، ولم نتمكن من إحصائها جميعا".

 

وتابع : "هؤلاء الشباب الكثير منهم قامت القوات الفلسطينية بقتلهم بعد مطاردتهم، وتى الآن لم نته بعد من مسح المنطقة المحيطة بأكملها، ومازال البحث مستمر عن العشرات المختفين، سواء كانوا قتلى في الصحراء، أو مازالوا هاربين، وقد سافرنا على طول الطريق وكان مشهدًا لم أره من قبل، على الرغم من كل السنوات التي أمضيتها في زاكا". 

 

وأضاف: "اعتقدت أنني وصلت إلى ذروة الرعب، وقد سافرنا بالسيارة على طول الطريق السريع ونتوقف كل 30-40 مترًا ونرى سيارة بداخلها جثث، وكانت هناك مركبات أضرم فيها القتلة النار بعد قتل ركابها، ومررنا بالسيارة".

 

وفيما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية، أن مئات القتلى الذين ذكرهم المتحدث باسم زاكا لا يشملون القتلى في الكيبوتسات، التي، كما يوضح، لا يسمح الجيش بدخولها.

 

وأشار المتحدث باسم زكا: “على أقل تقدير فقد جمعنا نحو 260 جثة من منطقة حزب الطبيعة في الرعيم”.

 

 

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