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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمام مقر حزب الغد بوسط القاهرة..وقفة تأييد حزبية وشعبية دعما لترشح الرئيس السيسى

صدى البلد

أقام حزب الغد أمس السبت وقفة تأييد حزبية  شعبية دعما لقرار  ترشح الرئيس السيسى وتقدمه بأورقه للهيئة الوطنية للانتخابات أمس.

ونظم حزب الغد الوقفة الجماهيرية  بشارع صبرى ابو علم بوسط القاهرة امام المقر المركزى للحزب بوسط القاهرة ، حيث حضر الوقفة رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب ورئيس مجلس القبائل المصرية والعربية والمرشح الرئاسى السابق ،  كما حضرها لفيف من قيادات حزب الغد وقيادات مجلس القبائل العربية.

و بدأت الوقفة فى الثانية ظهرا حيث رفع الجميع علم مصر وصور الرئيس السيسى وتوالت الهتافات تأييدا لقرار الرئيس بالترشح وبمناسبة تقديم  حملة سيادته أمس بتوكيلات ترشح الرئيس السيسى.
 

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الرئيس السيسي حزب الغد مجلس القبائل توكيلات مجلس القبائل العربية

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