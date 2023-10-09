محافظ بني سويف يفتتح جلسة رحلة الألف كيلو لدعم الصحة الإنجابية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجلسة الافتتاحية، لجلسة التوعية ضمن محاور مبادرة "رحلة الألف كيلو"، والتي تنفذها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بعنوان "اسبقى بخطوة" وتتم تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الصحة، وتستهدف تمكين المرأة ودعم الصحة الإنجابية، وذلك في حضور : الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ، الدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتعليم الطبي، الدكتور عبد الله مبروك عضو مجلس النواب ، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن ، الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بني سويف، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، هاني الجويلي رئيس المدينة ،وعدد من التنفيذيين ورجال الدين ، حيث قدم الجلسة "التي أقيمت بنادي المهندسين" د. رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وفي كلمته رحب محافظ بني سويف بالضيوف من وزارة الصحة والجمعية المصرية، معرباً عن سعادته وحرصه على المشاركة في هذا اللقاء الهام ، الذي يتم عقده على أرض بني سويف، ضمن فعاليات مبادرة " رحلة الألف كيلو" لاسيما وأن بني سويف المحطة الثانية للمبادرة بعد الإسكندرية ، مؤكدا دعمه الكامل لأية مبادرات أو فعاليات تهتم في المقام الأول بتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين عامة والمرأة خاصة، موضحا أن بني سويف تعتبر من المحافظات التي شهدت نقلة نوعية في المنظومة الصحية من خلال إنشاء وإحلال وتطوير مستشفيات عامة ومركزية ونوعية ، وهو ما يضاف إلى رصيد الدولة وإنجازاتها في القطاع ، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمباني أو المبادرات الرئاسية مثل مبادرة 100 مليون صحة ، مشيراً إلى الإنجاز الذي حققته الدولة المصرية في مجال علاج فيروس سي بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي أخذ زمام المبادرة ، لتصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال سعياُ لإعلان مصر خالية من المرض خلال فترة وجيزة.

كما أثنى المحافظ على المبادرة، التي تستهدف توعية السيدات بالصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل، والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم ، وهو ما يعزز من التوجه نحو الطب الوقائي والتشخيص المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الأولى وهو ما يسهم بشكل كبير في القضاء على المرض ، مثمنا دور الجمعية المصرية باعتبارها من الجمعيات الأهلية العامة في مجال توصيل الفكر الطبي والتوعية ، ، مشيراً إلى أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في تعزيز دور العمل الأهلي والتطوعي ، منوها عن أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني والتي تشارك فيها حاليا 100 جمعية ومؤسسة أهلية ، وذلك في اطار توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقناعته بأهمية المجتمع المدني في دفع رؤية مصر 2030 التنموية ، وضرورة العمل كفريق واحد في مختلف الملفات والقضايا وفي كل الميادين.

وخلال الفعالية تم استعراض أهداف ومحاور وخطة العمل بالمبادرة ، التي يتم تنفيذها على عدة مراحل، و تشمل 3 محاور رئيسية، المحور الأول متعلق بتوعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات والريفيات بالتضامن والصحة على تعزيز الوعي الطبي لديهن، بشكل سليم للسيدات ، والثانية خاصة بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات "الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم" التي تم تجهيزها بمركزي بني سويف وببا ، لتدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، بجانب التمكين الاقتصادي من خلال تدريب السيدات على ريادة الأعمال وتشجيعهن على عمل مشروعات.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعنق الرحم ، إن من أهداف المبادرة "رحلة الألف كيلو متر" تدريب الكوادر الطبية الموجودة في وزارتي التضامن الاجتماعي الصحة والسكان، وكذلك تدريب الرائدات المجتمعيات ، مشيرا إلى أن الرحلة هدفها التدريب والتوعية والتمكين ، ويتضمن التدريب على الوسائل الأفضل لمنع الحمل ، وفحص عنق الرحم ، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم ، حيث تم " منذ بدء عمل الجمعية في 2020" تدريب نحو 1000 طبيب وتوعية أكثر من 2 مليون سيدة ،وفحص 5000 سيدة ، منوها عن افتتاح وتجهيز 2 عيادة بمدينة بني سويف ومركز ببا ، والتي سوف تقدم الخدمة خلال أسبوع من اليوم ، مضيفاً أن الجمعية قامت " خلال اليومين الماضيين" بتدريب 60 طبيباً و400 رائدة تابعة للتضامن و200 رائدة من الصحة بمحافظة بني سويف.