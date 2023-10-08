رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماعي الموارد البشرية والتعلم المدمج

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماعي مركز تنمية الموارد البشرية، ومركز التعلم المدمج، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، والدكتور جمال عبد المطلب، مدير مركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة حنان الروبي، مدير مركز التعلم المدمج، وأعضاء مجلسي الإدارة.



وخلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية، أحيط المجلس علماً بشأن انعقاد دورة القيادات الجامعية للترشح لمنصب وكيل وعميد كلية أو معهد في الفترة من 8-10 أكتوبر الجاري، ودورة التأهيل للعمل بالسلك الجامعي من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وخلال اجتماع مركز التعلم المدمج، تم مناقشة عدد من الموضوعات منها، إجراء اختبارات القبول ببرامج رياض الأطفال والتجارة، وإجراء المقابلة الشخصية للطلاب ببرنامج رياض الأطفال.