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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها...

ملابس مثيرة.. سر منع روبي من دخول جامعة بني سويف

روبي
روبي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة روبي، والتي اشتهرت بالخفة والروح العالية وتقديمها للعديد من الأغاني والأفلام.

 

اسمها الحقيقي “رانيا حسين محمد توفيق”، والشهرة روبى، ولدت في 8 أكتوبر 1981 بالمنيرة بالقاهرة، كان أول ظهور لها في السينما في فيلم “فيلم ثقافي” وظهر اسمها في التتر “رانيا حسين”.

 

 

وعام 2001 شاركت روبى في فيلم “سكوت هنصور” من إخراج يوسف شاهين والذي اختار لها اسمها الفني.

 

في عام 2004 ابتعدت قليلًا لفترة عن الساحة الفنية لاستكمال دراستها بكلية الحقوق بجامعة بني سويف في محافظة بني سويف، وخلال دراستها بالجامعة ذكرت بعض الصحف حدوث مشاكل بالجامعة بسبب تأدية روبي للامتحانات بملابس “مثيرة” مما أدّى إلى وجود معارضة من الأمن لدخولها.

 

تزوجت روبى عام 2014 بالمخرج سامح عبد العزيز ولها بنت اسمها “طيبة” وانفصلا عام 2017.

 

أغانيها

 

«إبقى قابلني، ليه بيداري كده، أنت عارف ليه، كل ما أقوله آه، إبقى قابلني، أنا عمري ماستنيت حد، غاوي، مشيت ورا إحساسي، مالي، آه من عمايله، مش هتقدر، اسألني هتعرف، يا إما أنا، بشتاق لعنيك، مالي، حتة تانية، أنا مش زعلانة، ليه، أول مرة، يا لرموش، سلم علي، لسه فيها كتير، حته تانية، أنا لو زعلانة، واحدة جديدة، قلبي بلاستيك».

 

أفلامها

 

«فيلم ثقافي، سكوت حنصور، سبع ورقات كوتشينة، ليلة البيبي دول، الوعد، الشوق، الحفلة، الحرامي والعبيط، يوم مالوش لازمة، عيار ناري، حملة فرعون، الكنز، بدون ذكر أسماء، سجن النسا، رمضان كريم، أهو ده اللي صار، شقة ستة»

روبي

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