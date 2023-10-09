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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يفقد نقطتين جديدتين أمام غرناطة في الدوري الإسباني

صدى البلد

انتهت مباراة برشلونة وغرناطة، بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢-٢ بين الفريقين، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

 

جاء هدفي غرناطة عن طريق بريان سرقسطة في الدقيقة ١، ٢٩.

 

بينما جاء هدف برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة ٤٥+٢.

 

وتعادل سيرجيو روبيرتو لفريق برشلونة في الدقيقة ٨٥.

 

وسجل جواو فييكس هدف لـ برشلونة في الوقت بدل من الضائع ولكن الحكم قام بإلغائه نتيجة التسلل.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: بالدي، كريستنسن، كوندي، كانسيلو.

خط الوسط: جافي، فيرمين لوبيز، جوندوجان.

خط الهجوم: جواو فيليكس، فيران توريس، لامين يامال.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز الثالث برصيد ٢١ نقطة، بينما يأتي فريق غرناطة في المركز التاسع عشر برصيد ٦ نقاط.

برشلونة غرناطة الدوري الإسباني سرقسطة روبيرتو

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