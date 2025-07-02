أمير هشام: جون إدوارد دخل في مفاوضات قوية لضم مهاجم السويحلي الليبي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر بلس 90 عن صفقة الزمالك الجديدة.

وقال أمير هشام:"جون إدوارد دخل في مفاوضات قوية لضم المالي فيلي تراوري مهاجم السويحلي الليبي، وهناك رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب".

وأكمل :"هناك توافق بين الزمالك وفيلي تراوري على كافة الأمور المالية ويتم الضغط على نادي السويحلي الليبي لحسم الأمور خلال الفترة الحالية".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك محاولات من جانب إدارة نادي الزمالك مع مسئولي بيراميدز للتعاقد مع بعض اللاعبين من الفريق السماوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الزمالك يرغب في ضم أسامة جلال ومحمد رضا بوبو وزلاكة، فيما رفضت إدارة بيراميدز التفريط في ضم مصطفى فتحي ومهند لاشين.

وأضاف: من الوارد أن يتم إجراء صفقة تبادلية، ومن الممكن جدًا انتقال محمد صبحي حارس الزمالك إلى بيراميدز، في مقابل ضم زلاكة وأسامة جلال على أقصى تقدير.

وأكمل: الزمالك من الممكن ان يضم المهدي سليمان لتدعيم مركز حراسة المرمى في حالة انتقال صبحي لبيراميدز ضمن صفقة تبادلية.