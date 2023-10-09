محمد هاني يحتفل بوصوله إلي 300 مباراة مع الأهلي

شارك محمد هاني نجم الأهلي، صوره يحتفل بوصوله مع الأهلي الي 300 مباراة وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام





وعلق محمد هاني علي الصوره:"اتشرف أن أكون جزء من هذا الكيان الكبير وأشارك بجزء صغير في تاريخ هذا النادي العظيم اليومأكملت ۳۰۰ مباراة بقميص النادي الأهلي مشوار طويل بدأ منذ أن كنت ناشئ في صفوف النادي وحلم كبير تحقق بتحقيق البطولاتوالإنتصارات مع هذا الكيان الكبير .. شكر كبير لزملائى اللاعبين و شكر كبير لجمهور النادى الاهلى العظيم الداعم و السند الحقيقي .. وان شاء الله مزید من البطولات .





وحقق النادي الأهلي، فوزًا كبيرا على الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافساتالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.