تدخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خط الأزمة المشتعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية.

فقد شارك ماسك، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، يدعو فيها لإنهاء إسرائيل. وقال في تغريدته عبر حسابه في "تويتر"، إن هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين.

إلا أنه اعتبر ما يجري عبر عقود من الزمن هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام. وأكد أن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعاً.

وتأتي هذه التغريدة بعدما اعتبر خامنئي، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه سيتم "استئصال سرطان الكيان الصهيوني الغاصب على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في كافة أنحاء المنطقة".

كما جاءت بعدما كشف مسؤولون مطلعون عن دور إيراني في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس فجر السبت.

وكان ماسك اتهم سابقا بالتساهل في تمرير الخطابات المعادية للسامية منذ شرائه "تويتر". إلا أنه نفى الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكدا في الوقت نفسه سعيه إلى التخفيف من الرقابة على المنصة.

إيلون ماسك يربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية"

ملخص التغريدات:

• ماسك يشارك تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي يدعو فيها لإنهاء إسرائيل.

• ماسك يقول إن هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين.

• ماسك يقول إن ما يجري عبر عقود من الزمن هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام.

• ماسك يقول إن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعاً.

• ماسك يقول إن "ربما حان الوقت للتفكير في شيء آخر".



جدير بالذكر إن ماسك اتهم سابقا بالتساهل في تمرير الخطابات المعادية للسامية.

كما أن تدخل ماسك في الأزمة المشتعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خطوة مثيرة للجدل. فقد ربط ماسك العملية بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية، وهو أمر قد يثير استياء الفلسطينيين. كما أن تصريحات ماسك عن إشعال نار الكراهية، قد تفتح الباب أمام المزيد من العنف.