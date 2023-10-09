عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية

إيلون ماسك يربط عملية
إيلون ماسك يربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإ

تدخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، خط الأزمة المشتعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية.

فقد شارك ماسك، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، يدعو فيها لإنهاء إسرائيل. وقال في تغريدته عبر حسابه في "تويتر"، إن هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين.

إلا أنه اعتبر ما يجري عبر عقود من الزمن هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام. وأكد أن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعاً.

وتأتي هذه التغريدة بعدما اعتبر خامنئي، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه سيتم "استئصال سرطان الكيان الصهيوني الغاصب على أيدي الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة في كافة أنحاء المنطقة".

كما جاءت بعدما كشف مسؤولون مطلعون عن دور إيراني في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس فجر السبت.

وكان ماسك اتهم سابقا بالتساهل في تمرير الخطابات المعادية للسامية منذ شرائه "تويتر". إلا أنه نفى الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكدا في الوقت نفسه سعيه إلى التخفيف من الرقابة على المنصة.

إيلون ماسك يربط عملية "طوفان الأقصى" بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية"

ملخص التغريدات:

 

• ماسك يشارك تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي يدعو فيها لإنهاء إسرائيل.

• ماسك يقول إن هذا هو الهدف الحقيقي لإيران، وليس فقط دعم الفلسطينيين.

• ماسك يقول إن ما يجري عبر عقود من الزمن هو عبارة عن دورة لا تنتهي من العنف والانتقام.

• ماسك يقول إن إشعال نار الكراهية لا يجدي نفعاً.

• ماسك يقول إن "ربما حان الوقت للتفكير في شيء آخر".


جدير بالذكر إن ماسك اتهم سابقا بالتساهل في تمرير الخطابات المعادية للسامية.

كما أن تدخل ماسك في الأزمة المشتعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، خطوة مثيرة للجدل. فقد ربط ماسك العملية بالعلاقات الإيرانية الإسرائيلية، وهو أمر قد يثير استياء الفلسطينيين. كما أن تصريحات ماسك عن إشعال نار الكراهية، قد تفتح الباب أمام المزيد من العنف.

ماسك إيلون ماسك طوفان الأقصى علي خامنئي تويتر الفلسطينيين العلاقات الإيرانية الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

ترك الزوجين لهذه العبادة يجلب الفقر للبيت.. أمين الإفتاء ينصح بعدم التكاسل عنها

الحكم على المتهم بطعن طالب خلال مباراة كرة قدم.. اليوم

قرار جمهوري بتعيين 511 معاونًا للنيابة العامة

بعد رفع الحد الأدنى للأجور رسميًا.. احسب مرتبك بالزيادة الجديدة

بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

تحرك عاجل من الحكومة والبنك المركزي والتنفيذ خلال ساعات| مفاجأة لجميع المصريين

موضوعات متعلقة

عرض الإثنين.. موبايل iPhone 13 جديد بأقل من 15 ألف جنيه

أرخص موبايل سامسونج في مصر بسعر 3399 جنيها

مقارنة بين أقوى هاتفين iPhone 15 Pro Max وGoogle Pixel 8 Pro

أرخص موبايل من سلسلة أوبو رينو بإمكانيات مرتفعة جدا..ستصطدم من سعره

وداعا iPhone 15.. موعد وسعر موبايل سامسونج الأسطوري Galaxy S24 Ultra

سيبك من iPhone 15 .. شاومي تطلق موبايل جديد بكاميرا أفضل وبأقل سعر

انسى Google Translate تماما .. أفضل ترجمة غير حرفية

أفضل تطبيقات لتنمية مهارات الطفل أثناء الدراسة

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. فقدان مصور صحيفة إسرائيلية عقب مقتل زوجته

وزير الكهرباء: نجحنا في خفض استهلاك الوقود بنسبة 20%

عايز أبلّغ عن جريمة يا حضرة الظابط |السواق شاف مشهد صادم بأكتوبر

الهاتف الذي اكتسح iPhone وبيع منه 40 مليون موبايل

استهداف المواطنين برصاص حي.. إسرائيل تجري عمليات انتقامية وتطور بشكل المقاومة|طوفان الأقصى

لبنان: حزب الله وعد بعدم التدخل في حرب غزة إلا في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في السعودية

جمال شعبان ينصح بضرورة تناول المكملات الغذائية تحت إشراف طبي

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

بعد انتشاره في فرنسا.. كيف تتخلص من بق الفراش؟

فيديو

بعد زلزال اليابان .. توقع جديد مرعب يوم 14 أكتوبر | فيديو

بشهادات دولية والأرقام تتحدث.. التأمين الصحي الشامل أنجح مشروعات الرئيس السيسي «فيديوجراف»

أنا دمي فلسطيني.. عروسان يتراقصان على طوفان الأقصى بحفل زفافهما

طوفان الأقصى .. جنرال إسرائيلي أسرته حماس بالملابس الداخلية .. من هو؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ