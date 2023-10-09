بكى كثيراً| أول رد من إمام عاشور بعد إصابته بمباراة الأهلي والإسماعيلي

كشف إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي عن حجم إصابته التي لحقت به في مباراة الإسماعيلي.

واكتسح النادي الأهلي نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر إمام عاشور عبر صفحته الرسمية الانستجرام “ الحمدلله كدمة بسيطة وشكرا جداً لكل اللي اطمن عليا”.

وتابع ، “ الحمدلله من ضحك كثيراً.. بكي كثيراً ”.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن إمام عاشور لاعب الفريق خضع لأشعة عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها بالشوط الأول من مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، والتي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأوضح أن الأشعة أثبتت أن إصابة إمام عاشور، عبارة عن كدمة في قصبة الساق والكاحل، وأن حالته مطمئنة للغاية.

موقف إمام عاشور من مواجهتي منتخب مصر أمام الجزائر وزامبيا

تأكد غياب إمام عاشور عن مواجهتي منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر، المقرر إقامتهما يومي ١٢، ١٦ من الشهر الجاري، نظرا لحاجته إلى راحة لمدة ١٠ أيام.