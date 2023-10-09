هبطوا بسلام.. المجر تعلن إجلاء مواطنيها من إسرائيل

أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في منشور على فيسبوك صباح اليوم الاثنين، أن بلاده أجلت 215 شخصا من إسرائيل على متن طائرتين خلال الليل، وقد هبطوا بسلام في بودابست.



ووجه سيارتو الشكر إلى إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا لمنحها تصاريح سريعة للرحلتين.



وفي سياق اخر ، دعت الحكومة النيبالية مواطنيها المقيمين في تل أبيب إلى تسجيل أنفسهم عبر الإنترنت لأنها تخطط لإعادتهم إلى وطنهم؛ وذلك بعد مصرع ما لا يقل عن 10 طلاب من نيبال في الهجوم الواسع الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.



وقد أكدت شرطة الاحتلال وفاة 10 طلاب نيباليين، ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الاعداد لأن بعض المصابين في حالة خطيرة وهناك آخرون لم يتم الاتصال بهم بعد.



ووفقا لوكالة "رويترز"، أصدرت سفارة نيبال إشعارا، دعت فيه المواطنين النيباليين المتعثرين إلى تسجيل أنفسهم حيث تسير العمليات في مطار تل أبيب دون انقطاع مما يتيح مرور الرحلات الجوية، كما قالت وزارة الخارجية النيبالية في بيان صحفي.