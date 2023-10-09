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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد جلال يفتتح مسرحية "توتة توتة" أولى عروض مبادرة "ولد هنا" بالمسرح العائم

صدى البلد

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "توتة توتة" أمس الأحد، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وقال المخرج خالد جلال، إن المسرحية هي أولى عروض مبادرة "ولد هنا" ضمن مشروعات فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج محمد الشرقاوي، والتى تهدف إلى المساهمة فى تعريف الأجيال الجديدة في جميع محافظات مصر بالقامات والرموز المصرية فى مختلف المجالات، وإظهار قدوة ومثل عليا لهم.

"توتة توتة" من إنتاج فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح، وهو ضمن مجموعة العروض المسرحية التى أعلن عنها فى خطة البيت خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع شهر يناير الماضي بالمسرح القومى، تحت شعار " ٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، وهو يلقي الضوء على مجموعة من التنويرين الذين أثروا الحياة الثقافية والاجتماعية في مصر من محافظات الدلتا، والذين ساهموا في حدوث تغييرات حقيقية داخل المجتمع.

"توتة توتة" تأليف وأشعار طارق عمار، تمثيل "وائل مصطفى، يحيى شعبان، مصطفى عماد، ساندرا ملقي، جورج شحاتة، محمود فتحي، ماريان سامي، إياد عيد، أحمد  عتمان، كريم عبد العليم، نورهان أحمد، أحمد رسمي، حسام سيد، إسراء سمير، أمنية طارق، أحمد مصطفى، جاسر أبو الخير، ندى عادل، يوسف شعبان"، غناء "محمد حمدي رؤوف، شيماء يسري، علي الباهي، أحمد حمدي رؤوف".

والعرض ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء مها عبد الرحمن، استعراضات محمد ميزو، إشراف على المكياج إسلام عباس، مكياج سارة طارق، مادة فيلمية محمد البدرى، مساعدا الإخرج "نور إسماعيل ورحمة محمد"، موسيقى وألحان أحمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ أحمد ماهر، إخراج السعيد منسي .

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