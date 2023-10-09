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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء تشارك في مؤتمر القمة الأفريقية لشئون الدواء

صدى البلد

بدأت، هيئة الدواء المصرية، المشاركة في فعاليات مؤتمر القمة الأفريقية للشئون التنظيمية الخاصة بالدواء Afrisummit، والذي تحتضنه القاهرة، حيث مثل الهيئة الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، رحبت المنير بالوفود المشاركة في المؤتمر، وقامت باستعراض قدرة القارة الأفريقية على النمو والتطور فيما يخص تنظيم الأدوية، وموائمة الإجراءات التنظيمية للدواء، وكيفية تحقيقها مع إبراز التحديات التي تواجهها.

واستعرضت أيضاً دور هيئة الدواء المصرية الرائد في دعم الأمور التنظيمية الخاصة بالدواء في القارة، وكذا أهمية دعم سبل التعاون مع السلطات التنظيمية الأفريقية.

جدير بالذكر أنه في إطار مشاركة هيئة الدواء المصرية بالمؤتمر؛ فقد تم الدفع بكوادر فنية لتقديم عروض تقديمية عن أهم التحديثات بالأطر والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر نحو دعم كافة سبل التعاون مع نظيراتها بالدول الإفريقية الشقيقة، وكذا التأكيد على ريادتها الإقليمية في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية التي تعكس ثقة العالم في المنظومة الرقابية بجمهورية مصر العربية.

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