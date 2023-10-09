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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط تتابع عملية تقديم الخدمات الطبية بمنشآت الرعاية الأولية

صحه دمياط
صحه دمياط

قام المرور الإشرافي المجمع على منشآت الرعاية الصحية الأولية بإدارتي دمياط وكفر سعد ، من قبل إدارة الرعاية الأساسية وإدارة رعاية الأمومة والطفولة وإدارة التمريض وإدارة السن المدرسي وفرق إشرافهم بالمديرية .

وذلك بحضور  مديري الإدارات الصحية محل المرور وفرق إشرافهم ، من أجل رصد المشكلات والمعوقات وتذليلها وسرعة تقديم الحلول حرصا على انتظام تقديم الخدمات الصحية بمنشآت الرعاية الأولية بالمحافظة بأعلى درجات الجودة، 
كما تم مراجعة نسب تحقيق المستهدف ونسب التغطية بالمبادرات الرئاسية، والتأكد من توافر مستلزمات التشغيل الخاصة بها.

وفي هذا السياق، تم المرور على مراكز صحة أسرة الحي الرابع والطبي العام بدمياط الجديدة ووحدات طب أسرة العنانية والبستان والشيخ ضرغام التابعين للإدارة الصحية بدمياط ،و مركز طب أسرة كفر سعد، ووحدات طب أسرة كفر شحاتة ودار السلام والبدراوي بالإدارة الصحية بكفر سعد.

واختتمت الجولة بالمرور على مدرسة العنانية الابتدائية المشتركة لمتابعة أعمال لجنة الصحة المدرسية.

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