تداول 41 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

وصلت 11 سفينة إلى ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 13 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 41 سفينة، منها السفينة (OCENA STAR)، والتي ترفع علم الكاميرون، ويبلغ طولها 96 م وعرضها 16 م القادمة من أوكرانيا، وعليها حمولة تقدر بـ 4317 طنًا من القمح، والسفينة (QUEEN LILA)، والتي ترفع علم بليز، ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا، وعليها حمولة تقدر بـ 31 ألفًا و800 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.



وأكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط- في بيان، اليوم /الأحد/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفا و88 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51 ألفا و456 طنا.. بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 656 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 544 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5232 حاوية مكافئة.



وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 42 ألفا و905 أطنان.. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفا و137 طنًا.



وأشار إلى أن الميناء غادرته 3 قطارات بحمولة إجمالية 3740 طن قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي والفيوم وإمبابة، وقطار بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات "دخول وخروج" 4833 شاحنة.