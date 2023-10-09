جبالى : نتطلع لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوريا الجنوبية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023 بمقر مجلس النواب كيم جين بيو رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، والوفد المُرافق له.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على طبيعة العلاقات الوثيقة والمُتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي تتسم بتعدد مجالات التعاون والتلاقي وهو ما يستوجب إثراء الرؤى المُشتركة للبلدين تجاه مُختلف القضايا، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تطلع مجلس النواب المصري إلى تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وكوريا الجنوبية وتبادل الخبرات البرلمانية التشريعية ومواصلة التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المُشترك.

خلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالطفرة التي تشهدها مشروعات التعاون الثنائي وحجم الاستثمارات الكورية في مصر خلال الفترة الماضية، مُعرباً عن تقديره للزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وهو ما ينعكس على الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على جزيل شكره وتقديره لهذا اللقاء، الذي يأتي في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين، مؤكداً على أن مصر هي الشريك الرئيسي لكوريا في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكورية عن تقديره التام لتشكيل مجلس النواب المصري جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وكوريا الجنوبية، مؤكداً على دورها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني، وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الجمعية الوطنية الكورية على حرص الشركات الكورية على الاستثمار في مصر والمساهمة في المشروعات القومية المصرية في كافة المجالات.

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