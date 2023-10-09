اتحاد أمهات مصر يرصد تأخر تسليم الكتب ببعض المدارس

أكدت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء الأمور وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أنها تابعت مع أولياء أمور طلاب المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية، عملية تسليم الكتب المدرسية للطلاب.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء الأمور وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إنه بعد استطلاع رأي الأهالي ، تبين أن بعض المدارس لم تقم بتسليم الكتب المدرسية للطلاب حتى الآن رغم دخولنا في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد.

وأشارت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء الأمور وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إلى أن بعض المدارس تجعل الطلاب يطبعون الجزء الأول من المقررات على نفقتهم لحين استلام الكتب المدرسية.

وتساءلت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء الأمور وإتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : "ليه المدارس التجريبية مش بيستلموا كتب العربي والدراسات والدين والقيم مع إننا بندفع المصاريف زي المدارس الحكومية وفى النظام القديم كنا بنستلم الكتب العربي واللغات بنشتريها".

وناشدت عبير أحمد، مؤسس إئتلاف أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوجيه المديريات التعليمية والمدارس بسرعة تسليم الكتب للطلاب الذين لم يستلموها حتى الآن.