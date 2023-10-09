بيرسي تاو يعتذر عن الإنضمام لمعسكر منتخب بلاده لأسباب شخصية

أعلن اللاعب أحمد حسن ،عن إعتذار بيرسي تاو عن الإنضمام لمعسكر المنتخب الجنوب إفريقي خلال الاستدعاء الدولي الحالي لأسباب شخصية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن : "صحيفة The South Africa: بيرسي تاو اعتذر عن الإنضمام لمعسكر المنتخب الجنوب إفريقي خلال الاستدعاء الدولي الحالي لأسباب شخصية".

وأكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن محمود البنا حكم لقاء الأهلي والإسماعيلي ادار اوقال في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس: الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "هدف بيرسي تاو الأول في شباك الإسماعيلي صحيح ولم يكن تسلل مطلقا، وكل الأهداف التي تم تسجيلها في لقاء اليوم صحيحة، ومراجعة الفار سليمة".