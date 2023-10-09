محافظ الإسكندرية: تنفيذ 5 دورات خلال سبتمبر لرفع كفاءة العاملين

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتطوير منظومة التدريب لجميع العاملين بالمحافظة والجهات التابعة لها، من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية المختلفة والمتخصصة، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونفذ مركز الإسكندرية للتدريب ATC خلال شهر سبتمبر عدد 4 دورات تدريبية استفاد منها 155 من العاملين بالمحافظة والجهات التابعة، وذلك مجالات الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة.

جاء ذلك بمتابعة المهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وأحمد مبروك نائب مدير المركز.

يأتي هذا تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وفي إطار توجيهات الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري.