غير مسموح .. الحكومة توجه تحذيرًا عاجلًا لهؤلاء التجار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد من يتلاعب بالأسعار، وأنه سيكون هناك متابعة بشكل مستمر.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة ويحضره وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة والصناعة و رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن القطاع الخاص سيقوم بـ إعلان الأسعار وأنه غير مسموح لأحد برفع الأسعار.

ولفت أن السلع الرئيسية ستنخفض سعرها، وأن الدولة تعاني أزمات وتحديات مثل باقي الدول، ولذلك هناك إجراءات لتخفيف الأعباء على المواطنين، و الدولة قادرة على الخروج من الأزمات.