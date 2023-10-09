البنك الأوروبي: مرونة التشريعات جذبت 32 مستثمرا وتحالفا دوليا في مشروع بنبان

قال خالد حمزة ، مدير البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مصر، إن المناخ التشريعي منذ عام ٢٠١٤ في قطاع الكهرباء والطاقة شهد طفرة في مرونة تشريعات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ونتيجة تلك التطورات فقد جذب القطاع أكثر من ٣٢ مستثمرا وتخالفات دولية على سبيل المثال في مشروع بنبان.

وأضاف "حمزة"، خلال مؤتمر الاهرام الاقتصادى عن التحديات التي تواجه البيئة التشريعية، أنه تم جذب أكثر من مليار دولار استثمارات مباشرة، وهو رقم كبير بعد الطفرة التشريعية، مشيرا إلى أنه من المبشر فيما بعد هو موضوع الطاقة الخضراء والاستثمارات المتوقعة بها بعد بعد الانتهاء من التشريعات والقانون الخاص بها.

وتابع أنه من وجهة نظرنا كبنك والذي يحد من دخول مستثمرين هو موضوع التحكيم الدولي، حيث انه لابد من وجود تشريع لذلك ومتى يستخدم، وتحد اخر هو كيفية استقطاب القطاع الخاص للدخول في قطاع الكهرباء، وبشكل عام فإن المناخ الاستثماري في هذا القطاع مبشر.