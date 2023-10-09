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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يفجر مفاجاة بشأن تعاقد ميسي مع السعودية

ميسي
ميسي

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن ان السعودية تريد التعاقد مع ميسي وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك


 

وكتب شوبير :"🚨🚨تقارير : السعودية تريد التعاقد مع ليونيل ميسي على سبيل الاعارة. 🇸🇦


 

تحدث خورخي ماس أحد ملاك نادي إنتر ميامي، عن انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للفريق الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال ماس نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "وعدت ميسي إننا نسعى بكل جهدنا خلا الفترة القادمة، بمنحه فرصة لوداع جماهيره في برشلونة".


 

وتابع "قد يذهب فريق إنتر ميامي إلى برشلونة، أو يتم مباراة ودية بيننا وبين برشلونة".
وأضاف "كنت طموحا دائمًا بالتعاقد مع ميسي، كان الكل يتهمني حينها بالجنون، فكنت أخطط لقدوم ليو لأمريكا".


وأشار "يمكن لميسي أن يستمتع هو وعائلته في ميامي، فليس هناك أفضل أن يأتي ليو إلى هنا".
وأكمل "في عام 2019 اجتمعت أنا وديفيد بيكهام مع والد ميسي ووضحنا له عن مشروع إنتر ميامي خلال السنوات القادمة، وقلنا له أن ميسي سيحصل على إرث جديد، لأنه سيغير كرة القدم في أمريكا".
يذكر أن ميسي انضم إلى إنتر ميامي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

الأرجنتيني ليونيل ميسى الإعلامي أحمد شوبير إنتر ميامي الصيفية ديفيد بيكهام صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية سبيل عرض سعودي

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