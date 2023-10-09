متوقع سياسيا .. عمرو موسى يكشف آخر تطورات الأوضاع في غزة

علق عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، على آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وقطاع غزة، قائلا :"أن هذا الوضع لأسباب تراكمية ويعيش قطاع غزة في حصار من سنوات، مضيفا أنه كان أمرا متوقعا سياسيا وسيحدث مرة أخرى.



وأضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن لابد من انتهاء السياسية العنصرية الإسرائيلية التي خرقت كل القوانين الدولية، متابعا أن موقف مصر في غاية الأهمية في التطورات الاخيرة.

وتابع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن هذا الموضوع يؤدي لتطورات كبيرة في المنطقة والعالم العربي غير مقتنع تماما بالاحتلال الإسرائيلي.



وأشار عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إلى أن هذه الطريقة ستؤدي لاحتراق المنطقة بأكملها، لافتا إلى العالم غير مؤيد لإسرائيل.