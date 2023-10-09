شاهد.. الاحتلال يمنع المياه عن قطاع غزة المحاصر

نشر موقع فلسطين أونلاين عبر حسابه على موقع إكس، فيديو لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطع المياه عن قطاع غزة المحاصر تمامًا.

وأظهر الفيديو قيام جنود بإغلاق صنابير المياه العملاقة إمعانا في العطش والتجويع .

وتقوم إسرائيل بقطع المياه رسمياً عن قطاع غزة كعقاب جماعي لمليوني فلسطيني.



أفادت تقارير إخبارية بانقطاع الكهرباء والإنترنت عن مناطق في قطاع غزة بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية العنيفة.

يأتي ذلك يعد قطع الاحتلال الإسرائيلي المياه كليا عن قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عشرات الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات في محيط حي الرمال بقطاع غزة.

كما تشن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن حملة قصف عنيفة وغير مسبوقة وصفها الإعلام المحلي في فلسطين بـ"الهيستيرية".