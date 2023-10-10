احذروا.. استشاري التغذية العلاجية يوضح خطورة هذا النوع من الحلوى

قال الدكتور عماد فهمي استشاري التغذية العلاجية إن حلوى الموت الأسود هي عبارة عن طبقة خارجية مكونة من نكهة الليمون ومضاف عليها سكر وجولوكوز، ويحتوي قالبها على ستريك اسيد و ماليك اسيد بتركيز عالي جدا، كما أنها مضاف عليها مواد حافظة ومكسبات طعم ولون ويوضع لها e102 e110, e129, e142.

وأكد فهمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ من مصر” المذاع على فضائية الدى ام سي تقديم الإعلامى عمرو خليل، وتسبب هذه الحلوي الحساسية وفرط الحركة ومشاكل سلوكية لدى الأطفال فى جميع الأعمار، فالحلويات تحتوي على كميات كبيرة من المواد الحافظة، ولا توجد دراسات تثبت ان الحلوى تسبب الشلل.

وشدد على أن من يتناول حلوي حامضية يعقبها عدم التنفس بشكل جيد.