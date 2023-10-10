اختيار اثنين بأعضاء هيئة تدريس جامعة السادات ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا

أعلنت الدكتور شادن معاوية، القائم بعمل رئيس جامعة مدينة السادات، عن اختيار كلا من الدكتور محمد الشال، والدكتور رجاء حمودة بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، جامعة مدينة السادات ضمن أفضل 2% من الباحثين عالميا لعام 2023 طبقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

ويعتمد هذا التصنيف على معدلات الاستشهادات المرجعية وجودة المخرجات البحثية وعدد المخطوطات العلمية الدولية المنشورة من العام الأول للنشر العلمي للباحث إلى عام إعلان نتيجة التقييم وكذلك على عدد المخطوطات العلمية التي تم تحكيمها عالميًا ودوليًا فى 22 مجالا علميا و176 مجالاً فرعيا داخل قاعدة البيانات Scopus . وقد تم نشر هذا التصنيف فى مجلة Plos Biology .



كما أشادت الدكتور شادن معاوية، القائم بعمل رئيس الجامعة، بمجهودهم فى تعزيز البحث العلمي ورفع اسم الجامعة فى المحافل الدولية الذى يدل على دعم الجامعة للباحثين وتوفير الإمكانيات الضرورية لهم.