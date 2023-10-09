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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تشكيل لجان لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بكافة المدارس

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون، محافظ المنوفية، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية برئاسة اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، وعضوية مدير مديرية التربية والتعليم، مدير الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم، وممثل عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

تتولى اللجنة المرور علي كافة الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة وذلك للوقوف علي انتظام العملية التعليمية ، والتأكيد علي تفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل المدارس والالتزام بأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، وإعداد تقريراً مفصلاً بهذا الشأن.

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كما قرر المحافظ تشكيل لجنة فرعية برئاسة اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كل من رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو الحي ومدير إدارة التربية والتعليم المختص ، و عدد 2 باحثين بكل من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة ، إدارة التوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية المختصة ، وإدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، وممثلين عن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ، علي أن تتولى اللجنة متابعة العملية التعليمية والتفتيش المالي والإداري علي المدارس بدائرة المحافظة وتفعيل لائحة النظام والضبط المدرسي داخل كل مدرسة ، وكذا تهيئة البيئة التربوية والتعليمية والمناخ المدرسي لتحقيق أهداف العملية التعليمية دون أي خلل إداري يؤدي إلى التأثير السلبي علي سير العملية التعليمية ، علي أن يتم رصد أية سلبيات وإعداد تقريراً بأعمال اللجنة ، لاتخاذ اللازم في ضوء ذلك.
وفي ذات السياق وتفعيلاً لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية ، قامت اليوم اللجنة الفرعية بالمرور علي عدد من المدارس بنطاق مركز ومدينة قويسنا للوقوف علي الحالة العامة للمدارس وانتظام سير العملية التعليمية ، هذا وتواصل اللجان المشكلة أعمالها بالمرور الدوري علي كافة المدارس بأنحاء مراكز ومدن المحافظة.

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