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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : إزالة فورية لـ66 حالة تعد على الأراضي الزراعية

حملات إزالة في المنوفية
حملات إزالة في المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة في تنفيذ الإزالات الفورية لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 1 وحتى 30 سبتمبر الماضي.

 حيث تم إزالة ( 66) حالة تعد بمساحة إجمالية ( 2 فدان و7 قيراط ) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، يأتي هذا انطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لرصد أية حالة بناء مخالف في المهد لإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية.

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حيث أشار المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أن إدارة حماية الأراضي بالمديرية و بالتعاون الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية قد شنت حملات مكثفة بكافة أرجاء المحافظة لرصد حالات التعدي واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، لافتا إلى إزالة (12) حالة تعدى بمركز أشمون على مساحه ( 5 قيراط و11 سهم ) ، وحالتين تعدى بشبين الكوم وتلا بمساحة (19 سهم ) ، كما تم إزالة حالة تعدى بمركز السادات على مساحة ( قيرطان و7 أسهم ) ، (21) حالة بالباجور على مساحة ( 7 قيراط و8 سهم ) ، و(9) حالات أخرى بمنوف بمساحة (3 قيراط و 21 سهم ) ، وكذا (9) حالات بمركز بركة السبع على مساحة (7 قيراط و15 سهم ) ، و(4) حالات بقويسنا بمساحة (14 قيراط و4 سهم) ، و حالة تعدى بمركز الشهداء على مساحة (9 قيراط ) ، و(7) حالات إصلاح بمساحة ( 4 قيراط و12 سهم).


وأضاف وكيل وزارة الزراعة إلى أنه خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن  تم تحرير (6 آلاف و271) محضر تبوير على مساحة تزيد عن ( 858 فدان) ، وكذا إعادة زراعة (1436) حالة تم تبويرها بمساحة (132 فدان و4 قيراط و14 سهم ) وتم رفع كافة الأنقاض بها وإعادتها إلى طبيعتها الزراعية  .


ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق التام مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدوري على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى في المهد لضمان التعامل الفوري معها ،  مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.

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