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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة للاطمئنان على جاهزيته الكاملة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة للإطمئنان علي جاهزيتها الكاملة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

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وتفقد محافظ المنوفية مقر مركز الشبكة الوطنية للاطمئنان على توافر جميع الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.

وأشار المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمها وفقاً لأحدث المقاييس والمعايير العالمية ، وتضم غرفة الاجتماعات ومنطقة العمل وغرفة مدير والتحكم والطاقم الأمني المشترك.

وتم إجراء اتصال مرئي كتجربة عملية على أرض الواقع من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعلياً ، وتهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة و مؤمنة بشكل كامل وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية .

وتتميز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بتقديم العديد من الخدمات والإمكانيات المتنوعة ومنها ( أنظمة ومستشعرات والتتبع الآلي أفراد ومركبات ، ومجموعات تخاطب صوتية ومرئية ومكالمات هاتفية مؤمنة ، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ والرعاية الصحية وربط الكاميرات والمستشعرات ونقل الصورة الثابتة والمتحركة ونقل فيديو مباشر والاستجابة السريعة للأحداث).

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إدارة الأزمات التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة رؤية مصر 2030

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