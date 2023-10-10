دير مارجرجس بجبل الرزيقات يعلن استقبال الزوار يوميا خلال فترة احتفالاته

أعلن دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، عن استقبال الزوار يومياً خلال فترة احتفالاته بعيد تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك في الفترة من 10 نوفمبر المقبل حتي 16 نوفمبر لعام 2023، من الساعة 6 صباحاً، وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وإلغاء المبيت اليومي بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتحديداً دير مار جرجس بجبل الرزيقات في محافظة الأقصر، في الـ 10 من شهر نوفمبر المقبل، للاحتفال السنوي للدير، وذلك بمناسبة ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد القديس مار جرجس في مدينة اللد بفلسطين.



ويستمر الاحتفال بدير مارجرجس في جبل الرزيقات بمحافظة الأقصر لمدة 6 أيام، على أن تبدأ من يوم 10 من شهر نوفمبر حتى 16 من الشهر نفسه.