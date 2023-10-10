بن سلمان لـ أبو مازن: السعودية مستمرة في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الاتصال، بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتفاقم الأوضاع، بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد ولي العهد أن السعودية تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف أعمال التصعيد الجاري، ومنع اتساعه في المنطقة، وتأكيد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم استهداف المدنيين.

كما أكد أن السعودية مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.

من جهته، قدّم الرئيس الفلسطيني جزيل الشكر لقيادة السعودية مقدرًا مواقفها الثابتة، والجهود التي تبذلها للوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.