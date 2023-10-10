حسابات خاصة.. تعليق هاني حتحوت على صمت محمد صلاح تجاه أحداث غزة

برر الإعلامي هاني حتحوت، عدم تعليق محمد صلاح، قائد منتخبنا الوطني المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، على أحداث غزة الأخيرة، والتي شهدت سقوط العديد من الضحايا.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن عددا من الجماهير المصرية تتساءل عن عدم تعليق محمد صلاح، على الأحداث الجارية حاليا في فلسطين.

وأوضح هاني حتحوت، إن الجماهير عليها ألا تنتظر تعليق النجوم على تلك الأحداث، فكل له حسابات خاصة، والكل له الحق في الرد والتعليق، كما أن له الحق أيضا في عدم الرد أو التعليق وفي كلا الحالتين الأمر لا ينتقص من أحد.