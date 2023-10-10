قافلة طبية مجانية للكشف على أهالى قرية جمجرة بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عن إقامة قافلة طبية مجانية بقرية جمجرة القديمة مركز بنها اليوم الثلاثاء لليوم الثاني علي التوالي وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين.

يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية.

واشار وكيل وزاة الصحة غلى أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

من ناحية اخرى عقد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعاً تنظيمياً، بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بحضور الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية وفريق العمل بالقناطر الخيرية.

وافتتح "الجزار" الاجتماع بتهنئة الحضور بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، وتقديم شكره علي الأداء المتميز لفريق العمل علي مدار الأسبوع، حيث أطلق خطة عمل منذ السبت الماضي بالمرور علي الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية بجميع منشآتها سواء كانت وقائية أو علاجية، وتمت مناقشة ثمرة حصاد المرور الميداني علي مدار أسبوع مضى.

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحي لجميع الإدارات المعنية بالمرور، واستمع وكيل الوزارة لمديري الإدارات المعنية بالمرور، كما أعرب عن خالص شكره وامتنانه للإيجابيات التي تم عرضها، كما ناقش مع مديري الإدارات كيفية التغلب علي الملاحظات التي تم رصدها أثناء المرور ومحاولة إيجاد حلول فورية، كما أعطي للمديرين كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة علي رأس العمل لسرعة الإنجاز وتحقيق الفائدة المرجوة من المرور الميداني.