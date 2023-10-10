الصناعات الهندسية تبحث مع الرقابة مواجهة مراكز الصيانة الوهمية

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا مع اللواء إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية بحضور المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية و ممثلو شركات انتاج الأجهزة المنزلية لبحث التحديات التي تواجه القطاع بسبب مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن قطاع الأجهزة المنزلية في مصر متميز جدا والمنتج المصري متواجد في العديد من الدول العربية والأوروبية و لكن وجود مراكز صيانة وهمية تستغل اسماء الشركات الكبرى والمنتجات الرائجة في السوق المصري تؤثر بشكل سلبي على سمعة الشركات ومنتجاتها لتقديمها خدمات سيئة او قيام البعض منها بالنصب على العملاء.

وأوضح أن الهدف من اجتماع اليوم هو بحث نقاط تلاقي بين هيئة الرقابة الصناعية في حضور اللواء إيهاب أمين رئيس الهيئة و ممثلين عن المصنعين للحد من انتشار هذه المراكز الوهمية و محاصرتها وكذلك مساعدة المراكز غير المعتمدة الراغبة في الدخول في المنظومة الرسمية و تسجيلها لدي شركات الانتاج الكبرى بعد تأهيلها وتدريبها .

وطرح المشاركون بالاجتماع المشاكل التي تواجههم من وجود مراكز صيانة وخدمة عوفير معتمدة أو وهمية مؤكدين أن هذه الشركات تستغل اسماء الشركات الكبرى مدعية انها مراكز صيانة تابعة لها على غير الحقيقة ومنه من يقوم بالنصب على العميل أو يقدم خدمة سيئة و منها من يصد فواتير ضريبية مزورة ومنها من يقوم بالدعايات لنفسه عبر وسائل السوشيال ميديا منتحلا صفة غير صفته .

ودعا اللواء إيهاب أمين جميع الشركات بضرورة امداد مصلحة الرقابة الصناعية بمراكز الخدمة الوهمية التي تنتخل صفتهم كمركز معتمد للشركات و كذلك عدم التعاقد مع أي مراكز غير معتمدة من هيئة الرقابة الصناعية

وأكد اللواء إيهاب أمين على أهمية التشارك في المعلومات والبيانات بين شركات الاجهزة المنزلية حول مراكز الخدمة الوهمية والرسمية حتى يتم استثمار المراكز المعتمدة ومحاربة غير المعتمدة و ضرورة تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات في التسويق لمراكز الخدمة والصيانة الرسمية التابعة لها .

واقترح عقد اجتماع آخر بحضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع الرقابة الصناعية و ممثلي شركات الاجهزة المنزلية تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية .

وأكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية انه سيتم تحديد اجتماع آخر يضم الجهات التي طرحها اللواء إيهاب أمين و توجيه دعوة رسمية لهم من غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس لبحث آليات مواجهة المراكز الوهمية خاصة أن هناك مشاكل كثيرة بسبب استغلال الارقام المختصرة من بعض المراكز الوهمية والاحتياج الى وجود رقم مختصر موحد لجميع الشركات .