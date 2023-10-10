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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيلاروسيا تبحث إنشاء مركزًا للحبوب في الموانىء المصرية

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة.

وبحث الجانبان اهتمام الشركات البيلاروسية، بإنشاء مركزا للحبوب في أحد الموانئ المصرية ( شرق بورسعيد او الدخيلة او جرجوب) لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية وخاصة وان مصر تعتبر البوابة الرئيسية لتصدير المنتجات لأفريقيا.


من جانبه ، أكد سفير بيلاروسيا بالقاهرة على سعادته البالغة بزيارة وزارة النقل في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجسد التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل

ثم تباحث الجانبان حول عدد من المشروعات التي يمكن ان تمثل انطلاقه قوية للتعاون المشترك في قطاع النقل  حيث تم مناقشة التعاون بين الجانب البيلاروسي والقابضة للنقل البري والبحري والقابضة للطرق والكباري في تطوير ورش الشركتين بأحدث المعدات ورفع كفاءة واعادة تأهيل وصيانة  أسطول الشاحنات من مختلف الطرازات بهما لنقل الخبرة إلى المهندسين والفنيين المصريين وتحويل الورش الى مراكز صيانة كبرى لتدعيم اسطول الشاحنات بالشركتين بالإضافة الى التعاون في اقامة مصنع في مصر في برج العرب بالإسكندرية لتصنيع الشاحنات الخاصة بالبضائع.

كما تم التباحث حول اهتمام الشركات البيلاروسية في التعاون مع الجانب المصري في مجال انتاج الاتوبيسات الكهربائية ، حيث اكد الوزير ان هناك عدد كبير من الشركات المصرية الوطنية التي تنتج الاتوبيسات بمختلف انواعها في مصر  مثل MCV وقسطور وغبور وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة .

ويمكن للجانب البيلاروسي أن يتعاون مع الجانب المصري في هذا المجال إما عن طريق الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال التي  تتيح خطوط انتاج جديدة للشركات البيلاروسية في مصانعها او التعاون مباشرة مع وزارة النقل المصرية لإقامة مصنع مشترك لإنتاج الاتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية ببرج العرب بالإسكندرية وفق أحدث معايير الجودة العالمية ليكون قاعدة للإنطلاق للسوق الافريقي والخارجي.

وأكد وزير النقل، أن الوزارة تتخذ كافة الخطوات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، مضيفا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.

وأضاف أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات. 

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