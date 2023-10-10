البدء في مشروع إحلال وتجديد الأرصفة بشارع الميناء بمدينة رأس غارب

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، بجولة تفقدية اليوم الإثنين لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 في المدينة. وقد شهدت الجولة بدء أعمال إحلال وتجديد الأرصفة بشارع الميناء، وذلك ابتداءً من بوابة الشركة العامة وحتى منطقة خو رحمى.

وأكد نديم أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء أماكن انتظار سيارات أمام المدارس، بهدف الحد من تكدس السيارات بالشارع الرئيسي وتسهيل السيولة المرورية بشارع الميناء. وأشار إلى أنه سيتم استخدام مواد عالية الجودة، وتطبيق المواصفات الفنية الصارمة لضمان المتانة والأمان.

وأثنى نديم على أهمية هذا المشروع في تحسين حركة المرور وراحة المواطنين، مؤكدًا على الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان في جميع مراحل المشروع.