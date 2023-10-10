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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي بني سمرج بمركز سمالوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية بني سمرج بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 11 و 12 من أكتوبر الجاري ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

 

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

توفير الرعاية الصحية ضمن مبادرة حياة كريمة قافلة طبية علاجية محافظ المنيا مديرية الصحة بالمنيا الخدمات الطبية علاج بالمجان

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