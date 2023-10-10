غدا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي بني سمرج بمركز سمالوط

تنظم مديرية الصحة بالمنيا غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية بني سمرج بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 11 و 12 من أكتوبر الجاري ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر- رمد – أنف وأذن)، مشيراً إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.