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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تدوير حشيش واستروكس.. قرار عاجل ضد عصابة المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عنصرين من العناصر شديدة الخطورة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك،  وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أكدت قيام تشكيل عصابى يضم عنصرين من العناصر شديدة الخطورة تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى تم ضبطهما بدائرتى قسمى شرطة التجمع الأول، والخامس وبحوزة أحدهما كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة .


وبحوزة الآخر كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون جنيه تقريباً ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .

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