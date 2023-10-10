علوم حلوان تعلن تفاصيل برنامج علوم البترول لراغبي الالتحاق

أعلنت جامعة حلوان عن صدور قرار وزاري ببدء الدراسة هذا العام ببرنامج بكالوريوس علوم البترول والمعادن بكلية العلوم ، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، للعام الدراسي 2023-2024.

أن البرنامج يهدف إلي تأهيل خريجين متخصصين في مجال البترول والتعدين قادرين على المنافسة داخل وخارج الوطن وخاصة في مجالات الكشف والتنقيب عن الثروات المعدنية والبترول والغاز الطبيعي والارتقاء بمفهوم الجيولوجيا والجيوفيزياء التطبيقية في هذا المجال والبحث العلمي المتميز.

وصرح الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم جامعة حلوان انه تتمثل أهمية البرنامج في إطار مواكبة متطلبات سوق العمل الجديدة، ويمنح الطالب درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ويتيح للخريج العمل في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن، نتيجة للتطور الهائل في مجال استكشاف وإدارة الموارد البترولية والمدنية وكذا تنميتها على المستوى المحلي والعالمي.



ويوفر قسم الجيولوجيا بكلية العلوم، البنية الأساسية اللازمة لإقامة البرنامج نظرا لتواجد العديد من المعامل البحثية وقاعات التدريس المجهزة ومكتبة مستقلة متصلة بالشبكة العالمية للمعلومات بالإضافة الى توافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في مختلف التخصصات المطلوبة للبرنامج والذين تم تأهيلهم على أعلى مستوى.