إستاد القاهرة يتزين استعدادا لاستضافة بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة

انتهى مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله، من وضع اللمسات الأخيرة على الصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي، التى تستضيف فعاليات النسخة الثامنة من بطولة مصر الدولية.

وحرص محمد كمال نائب رئيس الاتحاد وشهاب يحيى وأحمد شعبان أعضاء المجلس على التواجد بالصالة المغطاة للوقوف على مدى جاهزية الملاعب والمدرجات وكافة متطلبات اللجان الخاصة بالبطولة.

ومن المقرر، أن يعقد الاجتماع الفني للبطولة مساء بعد غد الأربعاء بأحد فنادق القاهرة للوقوف على كافة اللوائح الخاصة باللاعبين ومعرفة القرعة النهائية للبطولة.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة 25 دولة وهي: "البرتغال - موريشيوس - جنوب أفريقيا - ألمانيا - ماليزيا - إيطاليا - الإمارات - الهند - إنجلترا - الجزائر - الأردن - سيريلانكا - البحرين - استونيا - كينيا - فرنسا - كرواتيا - كندا - الدنمارك - لوكسمبورج - السعودية - بولندا - أوغندا - المجر - بالإضافة إلى مصر.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة حضورا مكثفا من قبل مسؤولي الاتحاد الأفريقي والدولي للعبة، حيث تستضيف القاهرة إلى جوار البطولة الدولية الدورة التدريبية الخاصة بالإدارة وتنظيم البطولات والمسابقات والتي يحضرها عدد كبير من أعضاء ومجالس إدارات بعض الاتحادات القارية ولاعبون سابقون بهدف إصقالهم بالخبرات اللازمة.