بعد انفصالهما.. أبرز صور رنا رئيس مع خطيبها السابق

علم صدى البلد ان الفنانة رنا رئيس انفصلت عن خطيبها منذ خمسة أشهر ، وفضلت عدم الاعلان فيما قامت رنا رئيس بحذف صورها مع خطيبها السابق وإلغاء متابعته على انستجرام ،بعد قصة الحب الذى عاشوها سويًا ولديكم أبرز اللقطات التى جمعتهما سويًا

أثناء احتفال رنا رئيس بخطبتها

وكانت خطبة رنا رئيس قد تصدرت مؤشرات البحث فى جوجل بعد أن شاركت رنا رئيس جمهورها أبرز اللقطات والأجواء الرومانسية مع خطيبها السابق وذلك بعد عرضه الزواج عليها أثناء استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي".

خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي" حيث فوجئت رنا رئيس بعرض مفاجئ لخطوبتها، حيث قام خطيبها بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته رنا.

رنا رئيس أثناء احتفالها بخطوبتها

وكشفت منى الشاذلي تفاصيل المفاجأة أنه خلال التحضير للحلقة كان الشاب يحضر لخطبة رنا رئيس، وبالفعل تم ذلك في جو من المرح والسعادة داخل الاستوديو.

رنا رئيس بصحبة خطيبها

وأعربت رنا عن دعم خطيبها الدائم لها أثناء اللقاء حيث قالت ، معلقة: ": "أنا ويسري بنحب بعض من 7 سنين وشوفنا كل حاجة مع بعض، وهو دايما بيدعمني في شغلي.

رنا رئيس وخطيبها السابق

اخر تصريحات رنا رئيس:



وقد كشفت الفنانة رنا رئيس مؤخرًا أبرز التفاصيل عن حياتها الشخصية والفنية الخاصة بها بعد نجاحها فى اخر اعمالها وهما موضوع عائلى وأزمة منتصف العمر.

وقالت رنا رئيس فى لقاء مع الاعلامى معتز الدمرداش: الحمد لله كنت محظوظة جدا في المسلسلين دول والاتنين اتعرضواورا بعض على طول، وحظي إن أزمة منتصف العمر كان عليه جدال ونجح جدا، وكان دوري فيه مختلف جدا عن موضوععائلي، فكان تحدي بالنسبالي إني طالعة من دور البنت الكيوت للبنت الغيورة على جوزها بشكل تاني خالص و حسيتإنها نقلة بعد العملين دول، وموضوع عائلي تحديدا بعتبره نقلة كبيرة ليا مع الجمهور.

احتفال رنا رئيس بخطبتها

وأما عن طموحاتها فصرحت رنا رئيس أنها تتمنى أن تتدخل قفص الزوجية ، معلقة : نفسي إني أتجوز ده من طموحاتي وأحلامي، لكن نفسي أعمل حاجات وأدوار كتير، وأعملحاجة أفيد بيها اللي حواليا.