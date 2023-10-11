دراسة: الحر الشديد يزيد الغضب والعدوانية

كشفت دراسة جديدة أن هناك علاقة مباشرة بين درجات الحرارة المرتفعة والغضب الشديد والعدوانية.

ووفقا لشبكة «سي بي إس نيوز» الأميركية، فقد أجريت الدراسة على 2000 طالب جامعي في كاليفورنيا وكينيا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى قامت بلعب ألعاب الفيديو في غرفة حارة، والثانية قامت باللعب في غرفة ذات درجة حرارة أكثر اعتدالًا.

ووجدت الدراسة أن المجموعة الأولى كانت أكثر عضبا أثناء اللعب، وأكثر عدوانية بين المتنافسين.

وقال الدكتور إيان بوليغر، المؤلف المشارك في الدراسة، وزميل الدراسات العليا في جامعة كاليفورنيا ان هناك ما يدعو للقيوقد تفاجأنا بردود أفعال الأشخاص في المجموعة التي مارست ألعاب الفيديو في غرفة حارة

وسبق أن ذكرت مجموعة من الدراسات السابقة أن جرائم العنف مثل القتل والاعتداء والاغتصاب والهجمات الإرهابية وإطلاق النار الجماعي تكون أكثر احتمالاً عندما ترتفع درجات الحرارة.

علاوة على ذلك، فإن الحر الشديد يزيد احتمالات حدوث الحروب الأهلية وأعمال الشغب ووجدت دراسة أجريت عام 2021 زيادة نسبة 18 ‎%‎في العنف بين نزلاء السجون، في الأيام الحارة.

لا يمكن لأي من هذه الدراسات أن تفسر حقاً السبب الذي يجعل الناس أكثر عدوانية بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن الدكتور جوزيف تالييرسيو، عالم النفس البريطاني، يقول إن ذلك قد يرجع لحقيقة أنه «عندما يكون الجو حاراً، يحتاج الجسم إلى مزيد من الطاقة لتبريد نفسه. وقد يأتي بعض هذه الطاقة من جزء الدماغ الذي يستهلك أكبر قدر من الطاقة، وهو قشرة الفص الجبهي، التي تساعد الناس على الهدوء والتحكم في الغضب والسلوك المتهور».